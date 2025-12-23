Z jednej strony zdarzenia zbędne, z drugiej tragiczne. Praca ratowników medycznych w okresie świąt nie należy do łatwych. Do najczęstszych wypadków należą: przejedzenie, awantury domowe, ale także kłopoty sercowe. Mówi Andrzej Szmit dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie:

W czasie świat wciąż jemy za dużo – dodaje Andrzej Szmit, choć – jak przyznaje, kolejne pokolenia do biesiadowania podchodzą już inaczej

Na przejedzenie, jeśli tylko będzie taka możliwość, wskazany jest ruch. Nie intensywne treningi czy bieganie, ale delikatny, kilkuminutowy spacer. Zastosować można także ziołowe herbatki na poprawę trawienia. A w razie potrzeby trzeba zasięgnąć rady lekarza.