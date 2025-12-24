W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” w Żaganiu podejmowano szereg działań o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Był to między innymi konkurs prac plastycznych nawiązujących do tematu. Dwie nagrodzone prace umieszczono na elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w formie murala.

Malowidło zobaczyć można przy ulicy Rybackiej. – Zależało nam na tym, aby pozostawić ślad po tej edycji wydarzenia. Konkursowe prace były naprawdę przemyślane i były ważnym głosem żagańskich dzieci dotyczącym mowy nienawiści i hejtu. To również ich manifestacja bezpieczeństwa i prawa do szczęśliwego dzieciństwa. Naprawdę warto obejrzeć ten mural spacerując bulwarem przy kanale Bobru – mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska:

Dodajmy, że autor malowidła był także twórcą murala przy kocim azylu w tej samej lokalizacji.