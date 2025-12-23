Koszykarki KSSSE Enei AJP wygrały w Arenie Gorzów z Contimaxem MOSiR Bochnia 87:73 (22:12, 18:21, 15:17, 32:23) w meczu 12 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Tym samym gorzowski zespół zrewanżował się zespołowi z Bochni za porażkę w spotkaniu inaugurującym rozgrywki OBLK.

Gorzowska drużyna przystąpiła do spotkania bez kontuzjowanych Weroniki Telengi i Ashley Owusu, które wspierały swoje koleżanki z ławki rezerwowych. Początek meczu wyrównany, ale z czasem miejscowe zdobyły przewagę by wygrać pierwszą kwartę różnicą 10 punktów. Duża w tym zasługa Courtney Hurt, która już po 10 minutach miała zdobytych 12 punktów i 10 zbiórek, a w całym meczu zdobyła 30 punktów i miała 16 zbiórek.

Po niecałych 3 minutach gry w drugiej kwarcie miejscowe prowadziły już różnicą 15 punktów (29:14), ale rywalki poprawiły grę w obronie i w kolejnych 3 minutach odrobiły aż 11 punktów (30:26) by zjeść na długą przerwę przy wyniku 40:33 dla KSSSE Enei AJP.

Trzecia kwarta także dla przyjezdnych, które w 27 minucie traciły do gorzowianek tylko 1 punkt (45:44), ale do ostatniej kwarty zespoły przystępowały przy prowadzeniu akademiczek 55:50.

W ostatniej kwarcie gorzowskie koszykarki przypomniały sobie jak należy grać i szybko powiększyły przewagę by wygrać ostatecznie różnicą 14 punktów.

Zadowolone ze zwycięstwa były po meczu koszykarki gorzowskiego zespołu.

Artur Włodarczyk – trener Contimaxu MOSiR Bochnia