Władze Wschowy planują rozbudowę ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Lgińskim. To efekt dużego zainteresowania mieszkańców i turystów wypoczynkiem w minionym sezonie nad tym czystym akwenem. – Do tej pory powstało nowe molo, piaszczysta plaża, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia rowerów i parkingi, a teraz chcemy kontynuować ten rozwój – mówi Artur Obuchwicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

W planach jest także montaż stacji napowietrzania wody w tej części jeziora, gdzie jest lgiński ośrodek wypoczynkowy. Zapobiegnie to zakwitem wody w akwenie.