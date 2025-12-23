Siatkarze Osiński-Trans AZS UZ wygrali w 10 rundzie III ligi wyjazdowe spotkanie z Dzikami Kowalów 3:0 i zajmują drugie miejsce w tabeli tracąc punkt do lidera zespołu As Slubice.

W pierwszym meczu w 20026 roku zielonogórzanie podejmą zespół Orła Międzyrzecz. O zamierzeniach akademików mówi trener Adrian Buchowski: