Siatkarze Osiński-Trans AZS UZ wygrali w 10 rundzie III ligi wyjazdowe spotkanie z Dzikami Kowalów 3:0 i zajmują drugie miejsce w tabeli tracąc punkt do lidera zespołu As Slubice.
W pierwszym meczu w 20026 roku zielonogórzanie podejmą zespół Orła Międzyrzecz. O zamierzeniach akademików mówi trener Adrian Buchowski:
