Policjanci zatrzymali 21-latka podejrzanego o zniszczenie wspólnie z 20-letnią koleżanką ozdób świątecznych w centrum Krosna Odrzańskiego. Odpowiedzą również za wyrwanie kosza na śmieci. Straty wyceniono na 8 tys. zł.

Zgłoszenie o zniszczeniu świątecznych dekoracji w centrum miasta krośnieńscy policjanci odebrali w sobotę. Szybko okazało się, że sprawców zarejestrował monitoring.

Informacja niezwłocznie przekazana została patrolowi prewencji, który na terenie miasta zauważył poszukiwanego przez nich mężczyznę. 21-latek został zatrzymany do wyjaśnienia

– przekazała kom. Justyna Kulka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.

W poniedziałek mundurowi zatrzymali 20-letnią kobietę, która również usłyszała zarzuty. Czyn obojga policjanci uznali za występek chuligański, za co grożą surowsze kary. Młodym ludziom grozi nawet pobyt w więzieniu.