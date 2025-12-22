Kilkadziesiąt minut schodzili z parkietu zawodnicy Zastalu Zielona Góra po wygranym meczu z Anwilem Włocławek.

Kibice chcieli zdjęcie, autograf lub choćby dotknąć kolejnych graczy naszej ekipy.

Najwięcej chętnych było do kontaktu z Chavaughnem Lewisem, który po 2 meczach jest w Zielonej Górze wielką gwiazdą – dziś zdobył 31 punktów i jego transfer już można nazwać strzałem w dziesiątkę.

A po meczu tak podsumował spotkanie:

Trener Arkadiusz Miłoszewski z zadowoleniem mówił o swoich gracza choć 3 kwarta mu się oczywiście mniej podobała – wtedy Zastal się rozluźnił i omal nie stracił prowadzenia:

A tak wydarzenia komentował Filip Matczak, który wrócił do zespołu po kontuzji:

Z drugiej strony mieliśmy dziś Michała Kołodzieja, który w zeszłym sezonie był kapitanem Zastalu, ale trener Miłoszewski podziękował mu za usługi. Oto jego spojrzenie na dzisiejszy pojedynek:

Zastal wskoczył dziś na 8 miejsce w tabeli – kolejny mecz zagra 27 grudnia z Miastem Szkła Krosno. Znów w hali CRS.