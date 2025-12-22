Rada Powiatu Nowosolskiego jednogłośnie przyjęła budżet powiatu na 2026 rok. W przyszłym roku dochody wyniosą ponad 190 milionów złotych, a wydatki będą wyższe o 10 milionów złotych. – Duża część środków zostanie przeznaczona na realizację inwestycji. – W planie mamy przede wszystkim remont infrastruktury drogowej – mówi Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.

– Duży nacisk będziemy także kładli na rozwój oświaty, a szczególnie na udział uczniów i nauczycieli w różnego rodzaju projektach – dodał Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.