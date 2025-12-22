Od meczu z Contimaxem MOSiR Bochnia rozpoczną rundę rewanżową Orlen Basket Ligi Kobiet koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp.

Grający we własnej hali gorzowski zespół jest faworytem jutrzejszego spotkania i chciałby z nawiązką zrewanżować się rywalkom za niespodziewaną porażkę w meczu w Bochni.

Czeka nas kolejny trudny pojedynek, tym bardziej, że ponownie wystąpimy w okrojonym składzie, a drużyna z Bochni przyjedzie do nas w najsilniejszym zestawieniu mówi trener Dariusz Maciejewski.

Mecz KSSSE Enea AJP – Contimax MOSiR rozegrany zostanie we wtorek o godz. 18.00 w Arenie Gorzów.