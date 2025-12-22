Witnica ma już nowe boisko. Są kolejne miliony na infrastrukturę sportową w województwie lubuskim.

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witnicy uroczyście otworzono dzisiaj nowe boisko sportowe dla uczniów i wszystkich mieszkańców. W wydarzeniu wziął udział Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki.

Nowe boisko to obiekt o ekologicznej i bezpiecznej nawierzchni. „Cieszymy się, że będziemy na nim trenować” powiedział Bartek, uczeń SP 1 w Witnicy.

Przy tej okazji minister poinformował też o kolejnych pieniądzach na rozbudowę i budowę obiektów sportowych. Trafią one m.in. do Witnicy, Międzyrzecza czy Zielonej Góry.

Z dofinansowania cieszy się też burmistrz gminy Międzyrzecz, Remigiusz Lorenz. „Planujemy dużą inwestycję” przyznał.

W przyszłym roku powstaną też nowie obiekty sportowe w Zielonej Górze. „Powoli szykujemy się do prac” przyznał Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry.

Przypomnijmy: orliki to ogólnodostępne boiska sportowe, stworzone do amatorskiej gry w piłkę nożną i inne sporty.