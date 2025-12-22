Na jeden dzień przed świętami Bożego Narodzenia w Nowej Soli zorganizowana zostanie wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Na wtorkowej kolacji, 23 grudnia, będą tradycyjne dania, a jej uczestnicy otrzymają żywność na czas świąt. Na spotkanie w nowosolskiej noclegowni zaprasza koło Towarzystwa Pomocy imienia Św. Brata Alberta w Nowej Soli.