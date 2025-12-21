Podczas świątecznych podróży pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu bagaży. Zwiększona liczba pasażerów w pociągach i komunikacji miejskiej, to okazja dla kieszonkowców, którzy mogą ukraść nasze rzeczy.
Szczególną uwagę należy zachować przy dworcach kolejowych i na lotniskach, gdzie często pozostawiamy nasze torby bez opieki.
Artur Wołoszyn, rzecznik prasowy Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze, apeluje do mieszkańców o wzmożoną koncentrację i trzymanie wartościowych rzeczy w bezpiecznych miejscach:
– Złodzieje najczęściej działają w zorganizowanych grupach. W tłoku łatwo o kradzież – przestrzega Artur Wołoszyn:
Według statystyk prowadzonych przez Straż Ochrony Kolei w tym roku w województwie lubuskim odnotowano tylko jedną kradzież w pociągu. Sytuacja miała miejsce na stacji kolejowej w Rzepinie.
Pamiętajmy, aby wszelkie podejrzane sytuacje zgłaszać bezpośrednio do konduktora lub pod numer alarmowy 112.