Podczas świątecznych podróży pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu bagaży. Zwiększona liczba pasażerów w pociągach i komunikacji miejskiej, to okazja dla kieszonkowców, którzy mogą ukraść nasze rzeczy.

Szczególną uwagę należy zachować przy dworcach kolejowych i na lotniskach, gdzie często pozostawiamy nasze torby bez opieki.

Artur Wołoszyn, rzecznik prasowy Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze, apeluje do mieszkańców o wzmożoną koncentrację i trzymanie wartościowych rzeczy w bezpiecznych miejscach:

– Złodzieje najczęściej działają w zorganizowanych grupach. W tłoku łatwo o kradzież – przestrzega Artur Wołoszyn:

Według statystyk prowadzonych przez Straż Ochrony Kolei w tym roku w województwie lubuskim odnotowano tylko jedną kradzież w pociągu. Sytuacja miała miejsce na stacji kolejowej w Rzepinie.

Pamiętajmy, aby wszelkie podejrzane sytuacje zgłaszać bezpośrednio do konduktora lub pod numer alarmowy 112.