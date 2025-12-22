Przed budynkami 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach zabrzmiały kolędy, pastorałki, ale i współczesne standardy muzyczne. Wszystko za sprawą żołnierzy z orkiestry wojskowej z Żagania. W miniony weekend zadośćuczynili oni kilkuletniej tradycji odwiedzania chorych przed świętami.

Co roku muzycy w mundurach umilają pacjentom żarskiej i żagańskiej lecznicy okres tych ważnych chwil grudniowych. Niestety większość z nich spędzi ten czas w szpitalnych łóżkach. Tym bardziej bożonarodzeniowy koncert to miłe wypełnienie ich rekonwalescencji. Z muzycznej niespodzianki cieszą się także lekarze i pielęgniarki, bo dla części z nich to moment wytchnienia i relaksu.

– Za chwilę święta, a my wciąż pędzimy. To okazja, aby posłuchać kolęd, zatrzymać się na chwilę. Niestety większość chorych pozostaje na oddziałach, ale wojskowi wędrują od bloku do bloku piękne grając. Wchodzą też na chwilę na korytarze i tam muzyka niesie się po całym budynku. To piękny ważny dla nas gest z ich strony – zaznaczają pielęgniarki: