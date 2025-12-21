Zbliża się 50. rocznica powstania nowosolskiego teatru Terminus A Quo. Przez ten czas grupa wystawiła ponad trzysta premier, a w przedstawieniach wzięło udział ponad siedmiuset adeptów sztuki aktorskiej.

– Jesteśmy teatrem amatorskim i niezależnym, to daje nam wiele możliwości – mówi Edward Gramont, założyciel i dyrektor teatru.

Pierwsze kroki na nowosolskiej scenie stawiała nowosolanka, Magdalena Różczka.

50 lat teatru TERMINUS A QUO

W najbliższym czasie, bo już 17 stycznia amatorski teatr „Terminus A Quo” będzie świętował swój jubileusz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Zaplanowano:

Wernisaż Leszka Frey-Witkowskiego.

Otwarcie wystawy z udziałem artysty i gości o godz. 16.00 w holu biblioteki.

Spotkanie autorskie Edward Gramont i Morosława Szott.

Promocja książki „Gramont” (Wyd. Pro Libris) oraz Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA o godz. 16.15 w sali im. Janusza Koniusza.

Spektakl „Anna Livia, Gotha Potwór”, w reż. Edwarda Gramonta, Teatr Terminus A Quo w Sali im. Janusza Koniusza.

Przedstawienie rozpocznie się o godz. 17.15 w sali im. Janusza Koniusza.