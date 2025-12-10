Ponad 10 milionów osób w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, milion cierpi na niewydolność serca, a około 100 tysięcy nowych osób co roku przechodzi zawał. Kilka temu umieralność szpitalna wynosiła 30 procent, ale działania kardiologów spowodowały zmniejszenie tego wskaźnika do 4-5 procent. Do tego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne opracowało i wprowadziło w życie program „KOS -zawał”, czyli finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolski program rocznej, kompleksowej opieki kardiologicznej nad pacjentem po zawale serca, obejmujący leczenie szpitalne, ambulatoryjne, rehabilitację i edukację w celu poprawy wyników leczenia, zmniejszenia ryzyka zgonu i powrotu do sprawności.- powiedział profesor Jarosław Hiczkiewicz, ordynator klinicznego oddziału kardiologii w Nowej Soli.

– Dalsze życie zależy także od postępowania chorego. Trzeba zmienić styl życia i zwrócić uwagę na czynniki ryzyka – dodał profesor Jarosław Hiczkiewicz.