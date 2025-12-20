Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Małgorzata Gośniowska – Kola (PiS)
Sławomir Kotylak (KO)
Tomasz Siemiński (Polska 2050)
Marek Halasz (PSL)
Wejście konsulatu RP w Brukseli zostało oblane czerwoną farbą, a na fasadzie budynku wypisano obraźliwe hasła. Polskie ministerstwo spraw zagranicznych...
Miłośnicy sobotniego biegania spotkali się przy żagańskim parku książęcym podczas świątecznego parkrunu. Oprócz tradycyjnego biegu na dystansie 5 kilometrów były...
Panowie Grzegorz Zapytowski z Kłodawy i Jacek Stankiewicz z Zielonej Góry - prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i uzyskali awans...
Takiej inwestycji w Pszczewie jeszcze nie było. Powstanie ścieżka rowerowa miedzy Pszczewem, a Szarczem. To o tyle historyczna inwestycja, że...
W Zbąszynku powstanie nowy żłobek. W tej chwili działają dwie takie placówki, są to jednak żłobki prywatne. - Wiele zakładów...
Lubscy inspektorzy kontrolują przed świętami punkty sprzedaży karpi. Urzędnicy sprawdzają legalność sprzedaży, warunki w jakich przetrzymywane są ryby i właściwe...
