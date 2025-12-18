Zaczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości – poinformował europoseł tej partii Waldemar Buda.

Sprawa ma związek z niedawnym wpisem Kurskiego na portalu X, w którym krytycznie odniósł się do niektórych aspektów funkcjonowania ugrupowania.

W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usuniecie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości

– napisał Waldemar Buda.

„Waldek, najpierw opłać składki, a potem bierz się za wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości” – odpisał mu Kurski, nawiązując do informacji o niepłaceniu przez Budę składek członkowskich, czemu europoseł wcześniej zaprzeczał.

W poniedziałek Kurski opublikował na X cztery obszerne wpisy. Krytykował w nich byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu m.in. błędy w polityce klimatycznej i nielojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego. Wpisy, komentowane później szeroko przez polityków i dziennikarzy, ostatecznie zostały skasowane.