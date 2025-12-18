Czy umiemy bronić swoich wewnętrznych granic i wyrażać niezgodę? Dlaczego warto uczyć się asertywności, mówienia NIE, samoobrony?

Trenerka Ewa Rutkowska prowadzi kobiety metodą stworzoną przez kobiety dla kobiet w celu zapobiegania przemocy i budowania pewności siebie, aby czuć się bezpiecznie.

WenDo, czyli Droga Kobiet – metoda asertywności i samoobrony, która łączy aspekt fizyczny i psychiczny. W audycji udział wezmą doświadczona „trenerka trenerek” Ewa Rutkowska oraz Julia Borkowska i Lidka Makowska – świeżo upieczone trenerki i popularyzatorki tej idei.

Grafika: PIXABAY