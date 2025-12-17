Piłkarze Bobra Bobrowice zajmują 11. miejsce po rundzie jesiennej w zielonogórskiej klasie okręgowej.
W 15 dotychczasowych meczach zespół trenera Karola Widerowskiego wywalczył 15 punktów, na co złożyło się 5 zwycięstw i 10 porażek.
Sejm nie odrzucił w środę (17 grudnia) weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało 246 posłów,...
PGE Ekstraliga opublikowała terminarz rozgrywek na sezon 2026. I kolejkę nowego sezonu zaplanowano na 10 i 12 kwietnia. Na inaugurację...
Od piątku do niedzieli na obiektach WOSiR-u w Zielonej Górze-Drzonkowie będzie rozgrywana kolejna edycja pięciobojowego Memoriału Zbigniewa Majewskiego. Impreza odbędzie...
Audycja "Cyberprzezorny" dziś na temat seniorów w internecie. Powiemy jak poruszać się w cyfrowym świecie, aby nie dać się oszukać....
W czwartek (18 grudnia) o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte -...
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka wypełniło się dzisiaj radosnymi okrzykami. Wszystko przez spotkanie świąteczne, które zorganizowała Fundacja "Gdy liczy się...
