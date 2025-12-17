„Lubuski Włącznik” po raz dziesiąty udowodnił, że w biznesie społecznym najważniejsza jest pomoc drugiemu człowiekowi oraz wielkie serce a nie zysk.
To wyjątkowy konkurs, w którym organizatorzy, po raz dziesiąty udowodnili, że w biznesie społecznym najważniejszy jest człowiek. To docenianie liderów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, bo to Oni tworzą miejsca pracy, aktywizują lokalne społeczności, niosą pomoc w codziennym życiu.
To konkurs, który na trwale wpisuje się w lokalne działania dla ludzi.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 22 podmioty ekonomii społecznej oraz 6 jednostek samorządu terytorialnego.
Radio Zachód od początku konkursu jest Patronem Medialnym.
Zostaliśmy wyróżnieni.
Czytaj także:
X edycja konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”
Za nami X edycja konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Akcja ma na celu promowanie i nagradzanie lokalnych podmiotów, które w szczególny sposób angażują się w życie mieszkańców.W tym roku...Czytaj więcejDetails