W sali widowiskowej Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku zorganizowano koncert kolęd i pastorałek. Przed widownią zaprezentowali się harcerze, przedszkolaki oraz uczniowie szkół i placówek szkolno-wychowawczych powiatu żarskiego.

Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Boże Narodzenie w piosence” był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku. – Czas świąt w szczególności powinien być okresem integracji. My właśnie na tak ważne relacje stawiamy. Temu między innymi służy ten koncert – mówi dyrektorka placówki Elżbieta Maćko:

– My już dzisiaj świętujemy, bo jesteśmy z innymi. Dobrze jest się spotykać – mówią artyści prezentujący przygotowany program:

– Dzięki zaangażowaniu dzieci i nauczycieli, którzy przygotowali tak piękne widowisko można już poczuć klimat świąt. Dla nich jest to możliwość pokazania się szerszej publiczności – mówi radna powiatu żarskiego Elżbieta Raściło:

– Dzięki takim inicjatywom integracja ma szerszy wydźwięk. Spotyka się tu dzisiaj kilkuset młodych ludzi, aby się zaprezentować i poznawać siebie nawzajem – mówią opiekunki grup dzieci z innych placówek oświatowych:

Podczas imprezy przekazano także światełko betlejemskie. – Jako harcerze mamy wiele zaszczytnych zadań do spełnienia, a to właśnie jedno z nich – mówi Teresa Adolińska wraz z podopiecznymi z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Bystrzaki z Jasienia:

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy wydarzenia podzielili się opłatkiem.