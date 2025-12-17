Piłkarze Alfy Jaromirowice wygrali rundę jesienną w zielonogórskiej A klasie. W 13 meczach Alfa zdobyła 31 punktów. Bilans rundy to 10 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki.
O występach podopiecznych mówi trener Kacper Szaciłło:
Liliana Młynarczyk z Astry Nowa Sól wystąpiła w przełajowych mistrzostwach Europy, które tradycyjnie wieńczą sezon lekkoatletyczny na Starym Kontynencie. W...
Dziś w Książki. Ludzie. Historie na 103 i 196 FM przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy program! Porozmawiamy z Szymonem Płóciennikiem z...
Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podkreślił, że - w świetle medialnych doniesień o sporach między frakcjami w PiS - nie zamierza tworzyć własnej...
Australijska policja poinformowała w środę (17 grudnia) o postawieniu 59 zarzutów, w tym dokonania 15 morderstw i aktu terroru, jednemu...
17 grudnia 1970 r. około godz. 6.00 w okolicach przystanku kolejowego Gdynia Stocznia wojsko i milicja otworzyły ogień do zdążających...
Zielonogórscy seniorzy mają okazję poznać podstawy pierwszej pomocy. Fundacja RONDO organizuje bowiem bezpłatne szkolenia z ratownikiem medycznym, które odbędą się...
