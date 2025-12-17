Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Region Kozła ma 30 lat. W 1995 roku z inicjatywy gminy Zbąszynek pojawił się pomysł działań integrujących mieszkańców tej i sąsiednich gmin.

– Teraz to 6 gmin w 5 powiatach i 2 województwach – przypomina Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Wśród aktywnych członków stowarzyszenia jest też gmina Kargowa. To właśnie w tym mieście ma siedzibę powołana w 2006 roku Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.

– Przez te 30 lat wykonaliśmy wiele zadań i podjęliśmy wiele akcji dla dobra naszych mieszkańców – mówi Magdalena Żurawiecka, zastępca burmistrza Kargowej.

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Region Kozła przyczyniło się do aktywizacji lokalnej społeczności, rozwoju lokalnej turystyki, a także do promocji i pielęgnowania unikalnej kultury regionu.

Z działań inwestycyjnych warto wymienić tzw. drogową obwodnicę Regionu Kozła.