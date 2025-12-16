Zielonogórski snookerzysta Mateusz Baranowski zdobył srebrny medal mistrzostw Polski Shoot Out.
W finale Baranowski uległ Danielowi Holoydzie. Brązowe medale zdobyli: Michał Szubarczyk i Paweł Rogoża. Srebrny medalista tak mówi o swoim występie w turnieju w Lublinie:
