Pierwszoligowi unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk w ostatnim domowym meczu 2025 roku pokonali WSU Wierzchowo 8:3.
To był rewanż za pierwszy mecz sezonu, który Lokomotiv przegrał 2:3. Mówi Marcin Bałdyga – grający szkoleniowiec klubu z Czerwieńska:
Pływak i pływaczka ćwiczący pod okiem zielonogórskiego trenera Jacka Miciula mają za sobą udane występy w Mistrzostwach Polski 15-latków, które...
Gościem Marka Turowskiego jest Cezary Trybański, były zawodnik amerykańskiej ligii NBA, założyciel fundacji koszykówki.
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na wystawę pt. „Krakowskie Betlejem. Szopki krakowskie na tle szopek świata.” Co sprawia,...
Zakończyła się coroczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetna paczka”. W Iłowej pomoc seniorce będącej w potrzebie wciąż trwa. Żołnierze z...
W Hadze, na międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy, podpisano we wtorek (16 grudnia) konwencję i inne dokumenty w sprawie...
Piłkarze Pogoni Wschowa zajmują przedostatnie, 15. miejsce po rundzie jesiennej w zielonogórskiej klasie okręgowej. Zespół trenera Marcina Dobrowolskiego zgromadził 8...
