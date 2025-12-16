Pływak i pływaczka ćwiczący pod okiem zielonogórskiego trenera Jacka Miciula mają za sobą udane występy w Mistrzostwach Polski 15-latków, które odbyły się Bydgoszczy.

Patryk Sadłowski zdobył trzy medale w stylu grzbietowym: złoto na 100 oraz 200, a także srebro na 50 metrów. To uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, który reprezentuje Włókniarza Kalisz. Ponadto Natalia Najman z Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra dotarła do trzech finałów w stylu grzbietowym. Była dziewiąta na 200, dwunasta na 100 i szesnasta na 50 metrów. Trener Miciul, chwali szczególnie Sadłowskiego:

Patryk Sadłowski miał określony plan na mistrzostwa w Bydgoszczy i pomimo zdobycia trzech medali – nie wszystkie jego podpunkty udało się zrealizować. A dodajmy, że złoto na 100 oraz srebro na 50 grzbietem wywalczył on ex aequo kolejno z czasem 56.05 (wraz z Damianem Krygierem-Frączkiem z Sokoła Rzeszów) i 26 sekund (wraz z Huberem Ugorskim z AZS-u AWF-u Warszawa):