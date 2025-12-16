Od stycznia Lubuszanie będą mogli zarezerwować wizytę w ZUS przed wizytą w placówce. Pierwszeństwo obsługi będą mieli klienci, którzy wcześniej umówią się z doradcą.

Klient może wybrać placówkę i dogodny termin spotkania. Usługa rezerwacji wizyt była wcześniej promowana pilotażowo w wybranych placówkach ZUS, m.in. w Poznaniu i Wałbrzychu.

– Ponieważ doświadczenia są bardzo dobre i ponad 90% klientów korzysta z usługi od stycznia możliwość rezerwacji będą mieli też Lubuszanie – tłumaczy regionalna rzeczniczka instytucji Agata Muchowska:

Osoby, które nie umówią się wcześniej, również otrzymają pomoc, jednak muszą liczyć się z oczekiwaniem na obsługę lub skorzystać z wizyty w innym, wolnym terminie.