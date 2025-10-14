Rząd chce, by w ZUSie pracowało więcej lekarzy-orzeczników i mieli lepsze warunki pracy. W tym celu na dzisiejszym (14 października) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt w ich sprawie, który ponadto precyzuje kwestie dotyczące zwolnień lekarskich.

Jednym z jego filarów jest sprawa lekarzy, którzy na przykład orzekają zdolność do pracy. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że resort zamierza poprawić warunki ich pracy:

To- zdaniem wiceministra- pomoże rozwiązać problemy, z którymi od wielu lat zmaga się ZUS:

Oprócz kwestii lekarzy-orzeczników, ustawa reguluje też sprawę zwolnień lekarskich, na przykład będzie można w ich trakcie wyjść do apteki czy przyprowadzić dziecko do przedszkola bez utraty prawa do zasiłku.