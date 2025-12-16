Do grudniowych świąt pozostało już kilka dni. Ruch w galeriach jest coraz większy. W poszukiwaniu prezentów dla bliskich często zapominamy o bezpieczeństwie podczas zakupów. Lubuska policja przypomina o ważnych zasadach, których należy przestrzegać, aby nie zostać okradzionym.

Dla kieszonkowców oblegane pasaże w centrach handlowych do idealne miejsce do działania. – Pamiętajmy o tym, że w tłoku łatwo wyciągnąć złodziejowi telefon z tylnej kieszeni. Nie prowokujmy losu – mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Podczas płacenia zachowujmy ostrożność w trakcie wpisywania kodu pin do karty. Podczas zakupów w sieci nie klikajmy w nieznane linki – zaznacza funkcjonariuszka:

Policja przypomina także o niezwłocznym wybraniu numeru alarmowego 112 w sytuacji utraty własnego mienia.