Zakończyła się coroczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetna paczka”. W Iłowej pomoc seniorce będącej w potrzebie wciąż trwa. Żołnierze z 11. Batalionu Dowodzenia z Żagania kończą remont jej mieszkania. Wojskowi po wszystkich pracach zainstalują także meble i sprzęt kuchenny, który kupili z własnych pieniędzy.

Mieszkanie od wielu lat wymagało niezbędnych zabiegów. Mundurowi z uprawnieniami wykonali nową instalację elektryczną. Pani Teresa dzięki nim ma już ciepłą wodę. Iłowianka żyje ze skromnej emerytury. Po wszystkich opłatach na życie zostaje jej zaledwie kilkaset złotych. Żołnierze kupili jej także zapas leków, których na co dzień potrzebuje. – Jednym z naszych zadań jest niesienie pomocy społeczeństwu. Kiedy poznaliśmy sytuację seniorki po prostu się skrzyknęliśmy i postanowiliśmy jej pomóc – mówi starszy chorąży sztabowy Mariusz Gawroniuk: