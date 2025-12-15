Piłkarki MUKS PS Kostrzyn nad Odrą przegrały u siebie ze Ślęzą Wrocław 4:9 w I rundzie Pucharu Polski w futsalu i odpadły z tych rozgrywek.

Wszystkie cztery gole dla kostrzyńskiej drużyny zdobyła Zuzanna Bieszczat. Mimo wyraźnej porażki z gry swojego zespołu zadowolony jest trener Tomasz Zieliński: