Jest zgoda na zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzję ambasadorów potwierdzili ministrowie spraw zagranicznych państw Wspólnoty na spotkaniu w Brukseli.

Unia przede wszystkim uderza w rosyjską flotę cieni – na czarna listę wpisanych zostało 49 statków, które przewożą rosyjską ropę łamiąc międzynarodowe sankcje. W sumie ponad 600 jednostek jest objętych sankcjami.

Na listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami trafiły też osoby i firmy, między innymi z Azerbejdżanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Pakistanu, które handlują ropą i pomagają Rosji obchodzić restrykcje.

Sankcjami zostały również objęte osoby, które destabilizują sytuacje w unijnych krajach. Chodzi między innymi o funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, a także o propagandystów i manipulatorów. Unia nałożyła sankcje między innymi na przedstawicieli Klubu Wałdajskiego, który szerzy rosyjską dezinformację w świecie i usprawiedliwia napaść na Ukrainę.