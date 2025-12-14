Dzisiejsze referendum w sprawie odwołania burmistrza Jasienia nie będzie wiążące. Nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Małgorzata Zimna utrzyma stanowisko.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musiało wziąć udział 3/5 uczestników ubiegłorocznych wyborów w gminie. Komisarz wyborczy wyliczył ten próg na 1671 osób. Frekwencja była jednak niższa. Z danych zebranych przez Radio Zachód wynika, że głos oddało zaledwie kilkaset osób. Oznacza to, że wynik głosowania nie będzie brany pod uwagę.

Inicjatorzy referendum podziękowali wieczorem wszystkim mieszkańcom gminy Jasień, którzy oddali swój głos. Jednocześnie zasugerowali, że do końca kadencji będą recenzować działania Małgorzaty Zimnej. – Będziemy z Wami do końca kadencji – czytamy na internetowym profilu „Referendum w Jasieniu”.

To kolejne w ostatnim czasie referendum lokalne, które kończy się fiaskiem. Wiosną, także z powodu zbyt niskiej frekwencji, nie powiodła się inicjatywa odwołania burmistrza Kożuchowa oraz wójta Krzeszyc. Przed wakacjami podobnie było w przypadku próby odwołania rady miasta w Gozdnicy.