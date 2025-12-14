Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały w Poznaniu z miejscowym Enea AZS Politechnika 83:62 (15:24, 25:10, 21:7, 22:19) w spotkaniu 10 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Obie drużyny przystąpiły do meczu mocno osłabione. W poznańskim zespole brakowało środkowej Jessiki Carter, która poleciała do USA na pogrzeb swojej babci, zaś w gorzowskiej ekipie zabrakło kontuzjowanej Ashley Owusu. Co prawda w składzie i na ławce rezerwowych w KSSSE Enei AJP była Weronika Telenga, ale nawet na moment nie pojawiła się na parkiecie. Niestety, w 2 minucie ostatniej kwarty do grona kontuzjowanych dołączyła Rebeka Mikulasikova.

Pierwsza kwarta dla miejscowych, które wykorzystały świetna skuteczność, głównie Aleksandry Pszczolarskiej, i na trzy minuty przed pierwszą przerwą prowadziły różnicą 12 punktów 20:8, by po 10 minutach wygrywać 24:15.

Zupełnie inny przebieg miała druga część meczu, w której gorzowianki uszczelniły obronę, zmuszając miejscowe nie tylko do rzutów z nieprzygotowanych pozycji, ale także do błędów 24 sekund. W efekcie na niecałe 3 minuty przed końcem pierwszej połowy, po trafieniu Courtney Hurt na tablicy wyników pojawił się remis 30:30, a po 20 minutach gry 40:34 dla gorzowskiej drużyny.

Trzecia kwarta, podobnie jak druga, przebiegała pod dyktando gorzowianek, które po 30 minutach gry miały już 20 punktów przewagi i w ostatniej kwarcie, kontrolowały przebieg gry.

Jestem rozczarowany tym jak to spotkanie wyglądało, mówił po meczu trener miejscowego zespołu Wojciech Szawarski:

Magdalena Szymkiewicz (KSSSE Enea AJP) i trener Dariusz Maciejewski cieszyli się ze zwycięstwa.