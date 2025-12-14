Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wybrany na przewodniczącego Nowej Lewicy; sekretarzem generalnym partii został szef resortu nauki Marcin Kulasek – ogłosił rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik na konwencji po wyborczym Kongresie Krajowym.

W niedzielę (14 grudnia) w Warszawie odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania.

O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym – szef MNiSW Marcin Kulasek. Na I wiceprzewodniczącego partii wybrano natomiast wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Pozostałymi wiceprzewodniczącymi zostali: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszefowa MNiSW Karolina Zioło-Pużuk, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wiceprezydentka Będzina Aneta Złocka oraz posłowie: Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.

Po ogłoszeniu wyników Czarzasty oświadczył, że Nowa Lewica rozpoczyna kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Podkreślił, że wierzy, iż za dwa lata ugrupowania współtworzące koalicję rządzącą ponownie wygrają w nadchodzących wyborach. Zapowiedział również, że będzie zabiegał o współpracę z innymi lewicowymi ugrupowaniami.

Nie ma silnej socjaldemokracji bez związków zawodowych. Nie wyobrażam sobie Lewicy bez sojuszu z UP i PPS

– powiedział.

Czarzasty zapewnił, że jeszcze w bieżącej kadencji Sejmu politycy zrealizują kolejne cele programowe.

Zobaczymy pierwsze mieszkania na wynajem, budowane przez Tomasza Lewandowskiego. Krzysztof Gawkowski zapewni, że będziemy za pomocą aplikacji w smartfonie umawiać wizyty u lekarza. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pokaże, że skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzenia jest możliwe

– powiedział.

Według nowego przewodniczącego, są jednak cele, których „horyzont realizacji wykracza poza kadencję Sejmu i kadencję prezydenta Karola Nawrockiego”. Ma to być – według marszałka Sejmu – m.in. walka o prawa kobiet oraz całkowity rozdział Kościoła katolickiego od państwa.

Wiemy, że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie w wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić

– stwierdził Czarzasty.

Zapowiedział, że będzie walczył z prezydentem, gdy „będzie chciał atakować konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami, służącymi skłóceniu społeczeństwa”.

Czarzasty oświadczył, że gdyby zobaczył ze strony prezydenta jakąkolwiek chęć współpracy to wyciągnąłby do niego dłoń.

Ale Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno, będzie weto za weto, wet za wet

– stwierdził.

Nawiązał też do zapowiedzi prezydenta o pracach nad nową konstytucją. Podkreślił, że jest przeciwnikiem zmian, ponieważ „nie zmienia się konstytucji z ludźmi, którzy ją łamią”.

Głos zabrał również były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który pogratulował wygranej Czarzastemu. W jego ocenie, 2027 r. będzie momentem przekazania głosu młodemu pokoleniu polityków.

Lewica jest do tego przygotowana

– stwierdził Kwaśniewski.

Były prezydent ocenił też, że lewica potrzebuje silniejszego wsparcia ze strony społeczeństwa.

Żeby tak było, musimy z nimi rozmawiać, przekonywać, dzielić się energią, empatią, tą siłą, która jest w was

– dodał.

Według statutu Nowej Lewicy, w partii przeprowadza się kampanię sprawozdawczo-wyborczą raz na cztery lata.