Francja zwyciężyła w tegorocznej Eurowizji Junior, zdobywając swoje czwarte zwycięstwo w historii konkursu. Drugie miejsce zajęła Ukraina, a trzecie – Gruzja.

Polska reprezentowana przez Mariannę Kłos uplasowała się ostatecznie na ósmym miejscu. Jury przyznało naszej reprezentantce 72 punkty, co zapewniło jej 7. miejsce w tej części głosowania. W głosowaniu internautów Polska zdobyła 67 punktów, co w sumie dało 139 punktów.

Zwycięstwo odniosła Francja, reprezentowana przez Lou Deleuze z utworem „Ce Monde”. Dziewczynka zachwyciła jurorów i widzów nie tylko wokalem, lecz także filmowym i minimalistycznym występem scenicznym.

Drugie miejsce zajęła Ukraina z piosenką „Motanka” wykonaną przez Sofię Nersesian. Utwór zawierał tradycyjne ukraińskie motywy i nawiązywał do ludowych lalek – talizmanów ochronnych.

Na trzecim miejscu znalazła się Gruzja, reprezentowana przez Anitę Abgariani z dynamicznym popowym brzmieniem piosenki „Shine Like a Star”.