Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra ma już 60 lat. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, na której oprócz obecnych zawodników, zawodniczek, trenerów i działaczy pojawili się także dawni mistrzowie, dawni szkoleniowcy oraz przyjaciele klubu.

Powołano go 28 grudnia 1965 roku jako Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów w Zielonej Górze. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem obecnego Startu (przekształcony w ZS-R w 1994 roku) jest związany z nim już od 18-stu lat tenisista stołowy Piotr Grudzień. 34-latek ma w dorobku 6 medali Igrzysk Paraolimpijskich: 2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe:

Dłuższe rozmowy z obecnymi przedstawicielami Startu Zielona Góra oraz m.in. pierwszym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w barwach zielonogórskiego klubu, Andrzejem Greniem (podnoszenie ciężarów, Barcelona 1992) w poniedziałkowych audycja w Dogrywce Radia Zielona Góra (18-20) oraz Magazynie Sportowym Radia Zachód (21-22).