Urszula Kochańska z UKS Olimp Gorzów zajęła 4. miejsce na 200 metrów stylem dowolnym podczas pierwszego dnia rozgrywanych w Gorzowie pływackich Mistrzostw Polski juniorów 16-letnich.

Gorzowianka zarówno w eliminacjach jak i w finale znacząco poprawiła swój rekord życiowy. Do medalu zabrakło zaledwie trzech setnych sekundy. Z kolei ogólnopolskim wydarzeniem pierwszego dnia mistrzostw był rekord Polski 16-latków, także na 200 metrów kraulem. Aleksander Bluj, reprezentant Polski na niedawnych Mistrzostwach Europy seniorów w Lublinie poprawił swój własny rekord o ponad sekundę:

Z pozostałych Lubuszan dziś Julia Wegner z UKS Olimp była na 200 kraulem 16., w eliminacjach tej konkurencji odpadła trzecia z gorzowianek Konstancja Dzikowicka, awansu do czołowej szesnastki nie wywalczyła też w innych konkurencjach trójka zawodników Totus Viribus Świebodzin oraz Paweł Lniak z Żagańskich Boberków.