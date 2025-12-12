Jest sześć zawiadomień do prokuratury – trzy na spółkę Centralny Port Komunikacyjny i trzy – na Krajową Administrację Skarbową. Poinformował o tym premier Donald Tusk.

– System sprzyjał nadużyciom – stwierdził Tusk:

– Dziś symbolicznie zakończyła się historia pewnej działki – dodał szef rządu:

Nieruchomość wraca do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za cenę zakupu, czyli niecałe 23 mln zł. Nieruchomość o powierzchni 160 ha została sprzedana 1 grudnia 2023 r., a w umowie sprzedaży zastrzeżono prawo odkupu na rzecz Skarbu Państwa na określonych warunkach.

Na początku listopada na spotkaniu w siedzibie KOWR osiągnięto porozumienie, w którym właściciel nieruchomości wyraził wolę zwrotnego przeniesienia własności ziemi po cenie nabycia. Zrzekł się także roszczeń z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomość.