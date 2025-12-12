Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest placówką muzealną ale i miejscem stałej eksploracji. Podziemia burzonego w 1945 roku kostrzyńskiego Starego Miasta nadal kryją wiele tajemnic. Szczególnie interesujące są piwnice zamku margrabiego Jana. Była to siedziba władcy Nowej Marchii. Obiekt pełnił funkcje administracyjne i reprezentacyjne.

– Niestety, zamkowe piwnice są w bardzo złym stanie, ale kryją wielki potencjał – mówi Ryszard Skałba, dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Ryszard Skałba podkreśla, że zamkowe piwnice z pewnością kryją ciekawe artefakty z wielu epok, a może i dokumenty pozwalające wyjaśnić niektóre wydarzenia. Część tych piwnic z pewnością, po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu, nadawałaby się do zwiedzania.