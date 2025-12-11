Wschowskie starostwo planuje budowę kilku odcinków ścieżek rowerowych, które miałyby połączyć istniejące trasy. Na terenie powiatu wschowskiego istnieje bowiem kilka ścieżek wybudowanych przez Nadleśnictwo Sława i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, które wymagają scalenia. – Jednym z naszych działań jest, oprócz prac projektowych, są rozmowy z PKP na temat przejęcia nieczynnych linii kolejowych – mówi Krzysztof Kliber, członek Zarządu Powiatu Wschowskiego.

W planie jest również budowa ścieżki, także na byłej linii kolejowej, Sława – Ciosaniec.