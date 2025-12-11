Oskar Kopera z BKS Orkan Gorzów Wlkp. wygrał 3:2 z Pawłem Sajdą (Imperium Boxing Wałbrzych) i tym samym zapewnił sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw Polski seniorów w boksie, które odbywają się w Gdańsku

Gorzowianin nie najlepiej rozpoczął półfinałowy pojedynek wagi superciężkiej, ale już w drugiej rundzie przejął inicjatywę i w trzeciej kontrolował przebieg walki.

Jutro, w pojedynku o złoty medal gorzowianin zmierzy się z Jakubem Domuradem (Garda Bełchatów).

Z brązowym medalem do Gorzowa Wlkp. powróci walcząca w wadze 57 kg. Zuzanna Zych. W półfinale nasza pięściarka przegrała przez techniczny nokaut z faworyzowaną Sandrą Drabik (Boxing Kielce).