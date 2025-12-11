Będzie zmiana na stanowisku wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych – dowiedziało się Polskie Radio.

Łukasza Krasonia zastąpi Maja Nowak, lubuska posłanka Polski 2050. Taka jest rekomendacja partii.

Maja Nowak jest liderką regionalnych struktur Polski 2050. Mandat poselski uzyskała w 2023 r., startując z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi. Ma 38 lat, pochodzi z Bytomia Odrzańskiego (pow. nowosolski). Z wykształcenia pedagog. Skończyła PWSZ w Głogowie, pracę magisterską obroniła w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Warszawie.