Futsaliści Przylep-Parku Świdnica zagrają w sobotę (13 grudnia) przed własną publicznością z Texom Eurobusem Przemyśl w ramach 1/16 finału Halowego Pucharu Polski.

Rywal jedynego lubuskiego przedstawiciela w rozgrywkach to aktualny lider Futsal Ekstraklasy, który w tym sezonie przegrał tylko jedno spotkanie, a łącznie w 15 meczach strzelił aż 78 goli.

Dla niegrających na co dzień w lidze świdniczan będzie to kolejna okazja do sprawdzenia się na tle drużyny z ekstraklasy. Jak mówi jeden z graczy Przylep-Parku, Sebastian Häusler, to może być najmocniejszy rywal, jaki w ostatnich latach przyjechał do Świdnicy:

Początek sobotniego meczu o godzinie 19:00 w hali Świdniczanka.