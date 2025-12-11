Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce ponownie zostać szefem Nowej Lewicy. Polityk ogłosił, że wystartuje w wyborach na przewodniczącego partii.

Czarzasty przekazał, że zaproponuje, aby w skład zarządu weszli politycy, którzy zamierzali konkurować z nim o tę funkcję. Dodał, że propozycja ta została skonsultowana z szefami struktur wojewódzkich. W niedzielę przedstawi ją delegatom przybyłym na kongres Nowej Lewicy:

Dzisiejsza decyzja oznacza, że Włodzimierz Czarzasty może być jedynym kandydatem na szefa partii. W niedzielę kongres Nowej Lewicy wybierze nowe władze ugrupowania. Podczas wydarzenia ma zostać też podsumowana dotychczasowa działalność w rządzie oraz przedstawienie postulatów na drugą część kadencji.