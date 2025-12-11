Trzy złota przywieźli strzelcy Gwardii Zielona Góra z finału Pucharu Polski, który odbył się we Wrocławiu.

Dwa z nich były zasługą Walerego Maksimowa, który wygrał indywidualnie konkurencję trzech postaw oraz karabin pneumatyczny mix w parze z Julią Rochowską z Zawiszy Bydgoszcz. W tej pierwszej rywalizacji dostał się do finału dopiero z siódmej lokaty, a decydującą walkę wygrał z niemal czteropunktową przewagą nad drugim miejscem. Nam mówi, skąd taka rozbieżność w tych startach:

Dodajmy, że trzecie złoto wywalczyła Oliwia Szklarz w pistolecie pneumatycznym.