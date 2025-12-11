Przyjechała do Polski z Kolumbii. Wierzyła, że spełni marzenia o lepszym życiu i sprowadzi swoje

dzieci. W agencji pracy obiecywano legalne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.

Trafiła jednak na nieuczciwych ludzi. W fabryce obierania cebuli i rzodkiewek w Sulęcinie ulega

wypadkowi. Zostaje sama, bez umowy, bez ubezpieczenia i bez pieniędzy.

Audycja została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „TWARZE UBÓSTWA” im. Bartosza

Mioduszewskiego. Jak piszą organizatorzy, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałaniu

Ubóstwu, jest to prestiżowe wyróżnienie dla dziennikarzy wrażliwych społecznie.