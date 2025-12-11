11 grudnia 1994 roku w Edynburgu zmarł legendarny dowódca i strateg, generał broni Stanisław Maczek. W 31. rocznicę jego śmierci żołnierze Czarnej Dywizji, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz żagańska młodzież uczcili pamięć o Bacy, bo tak mówili na niego podkomendni.

Przy Skwerze Czołgisty pod pomnikiem dowódcy 1. Polskiej Dywizji Pancernej przeprowadzono uroczysty apel i złożono kwiaty. Wspomnieniowe wydarzenie odbyło się przy asyście honorowej żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa. – To był dowódca, za którym szli żołnierze. Wymagający, ale dbający o podwładnych. Dzisiaj oddajemy wspólnie należną mu cześć. Tych śladów pamięci o generale w Żaganiu jest wiele. Od pomnika przy koszarach, placu w centrum miasta noszącym jego imię czy salach tradycji w żagańskich szkołach. Pamiętamy o nim i przekazujemy tę opowieść kolejnym pokoleniom. Jesteśmy mu to winni – mówią jednym głosem byli i obecni żołnierze: