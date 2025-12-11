Działka w Zabłotni w województwie mazowieckim wróci jutro pod władanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2023 r., pod koniec urzędowania, rząd PiS zgodził się na sprzedaż ziemi, przez którą miała przebiegać linia kolejowa łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Przebywający w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski mówił, że działka wróci do państwa za tą samą cenę, za którą została sprzedana:

W 2023 r. działka o powierzchni 160 hektarów została sprzedana synowi założyciela firmy Dawtona za niecałe 23 miliony złotych.