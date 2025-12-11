To kibice Jagielloni Białystok mogli zaatakować kibiców hiszpańskiej drużyny Rayo Vallecano. Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy na drodze S8 niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

– Policjanci dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób, biegającej po drodze ekspresowej w rejonie miejscowości Prosienica – mówi rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska:

Osoby, które zaatakowały hiszpańskich kibiców, na drogę ekspresową dostały się z drogi serwisowej. – To, co mundurowi znaleźli w ich samochodach, wskazuje na to, że atakującymi byli kibice Jagielloni Białystok – dodała podinspektor Kucharska.

Hiszpańscy kibice jechali do Białegostoku na mecz Ligi Konferencji. Dziś o 18.45 Jagiellonia Białystok spotka się Rayo Vallecano